أنقرة: قرابة 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا

قال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، اليوم الخميس، إن نحو 700 شخص في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء إلى تركيا.

وأوضح يلدز في كلمة حول السياسة الخارجية التركية أمام البرلمان، أن 322 مواطنا تركيا، و104 من مواطني قبرص التركية و214 فلسطينيا من أقرباء المواطنين الأتراك، و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية، ينتظرون عملية الإجلاء إلى تركيا،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أن التحضيرات اللازمة لإنشاء مشفى في تركيا أو أي منطقة أخرى لعلاج المصابين في غزة مستمرة.

وذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات العينية التركية لقطاع غزة وصلت إلى مصر في 13 أكتوبر الجاري، وأن عمليات التوصيل لغزة تتم بشكل تدريجي.

وحول التصريحات الداعمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال المسؤول التركي: "للأسف، الموقف الأمريكي غير متوازن بأي شكل من الأشكال ولا يخدم السلام".

ولليوم الثالث عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردا على قيام "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات بجنوب إسرائيل.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن استشهاد 3500 فلسطيني وإصابة نحو 12ألفا و1400إسرائيلي وإصابة 4475 .