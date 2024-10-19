إعلام عبري: إصابة شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر إثر القصف على حيفا

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتسجيل إصابات مباشرة لمبانٍ في حيفا، إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

وبحسب وكالة «عمون»، رصد الإعلام العبري، إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا.

ونقلت فضائية «الجزيرة»، عن الإسعاف الإسرائيلي، قوله إن الرشقة الصاروخية أدت إلى إصابة شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر؛ إثر القصف على كريات آتا شمال شرق حيفا.

كما أصيب إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان، وأصاب مبنى في بلدة شلومي شمال الأراضي المحتلة.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها، ونحو 20 موقعا في شمالي الأراضي المحتلة.