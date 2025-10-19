روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بعشرات المسيرات

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 40 من أصل 62 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 62 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وأوريول وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 40 طائرة مسيرة في شمال وشرق البلاد.

وأضاف البيان أن الهجوم لا يزال مستمرا، ولا تزال عدة طائرات مسيرة معادية تحلق في المجال الجوي الأوكراني.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 18 أكتوبر حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة سامارا، و11 فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة روستوف، وخمس فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق جمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة فولجوجراد، وواحدة فوق مقاطعة أورينبورج، وواحدة فوق كل من مقاطعات ريازان، وتفير، وتولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.