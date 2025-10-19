إسبانيا تشارك بمعرض عن دلتاوات البحر الأبيض المتوسط في منتدى الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط الثقافي

تشارك سفارة إسبانيا في مصر، بالتعاون مع مؤسسة "بيت البحر الأبيض المتوسط" في إسبانيا، في منتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي الذي يقام تحت شعار ”روابط المتوسط التي تجمعنا“، والذي سيُعقد في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر 2025، في إطار الاحتفال باختيار مدينة الإسكندرية عاصمة للثقافة والحوار في منطقة البحر المتوسط لعام 2025 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.

سيجمع المنتدى مجموعة مختارة من المثقفين والفنانين والمبدعين من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط في حدث ثقافي فريد من نوعه يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي المشترك وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين شعوب المنطقة.

يقوم بتنظيم المنتدى مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ومركز الفنون وإدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة آنا ليند، والاتحاد من أجل المتوسط، وسفارة إسبانيا بالقاهرة، والمؤسسة اليونانية للكتاب والثقافة بالإسكندرية، والاتحاد الأوروبي للمؤسسات الثقافية في مصر (إونك) ومعرض الإسكندرية الدولي للأغذية.

سيتم افتتاح معرض بعنوان ”دلتاوات البحر الأبيض المتوسط – نداء إستغاثة“ في قاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، الساعة 12:00 ظهراً، وهو معرض تنظمه سفارة إسبانيا في مصر بالتعاون مع مؤسسة "بيت البحر الأبيض المتوسط".

يهدف المعرض إلى التوعية بأهمية وكذلك هشاشة دلتاوات البحر الأبيض المتوسط كونها أنظمة بيئية حيوية لتاريخ المنطقة وثقافتها وتنوعها البيولوجي. تدعم هذه المساحات السكان والأراضي الزراعية مثل الأرز، وتشكل مسارات لهجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. بالرغم من ذلك، فإنها تواجه اليوم تهديدات خطيرة وترسل نداء عاجلا طلبًا للمساعدة.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة إسبانيا بمصر اليوم الأحد، يؤكد المعرض الحاجة إلى التعاون بين البلدان الساحلية لحماية هذه الأراضي الرطبة الفريدة من نوعها.