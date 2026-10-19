محافظ سوهاج يوجه بسرعة انتشال ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في طهطا خلال الاحتفال بحفل زفاف

تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تداعيات سقوط سيارة ملاكي في ترعة نجع حمادي، وذلك أثناء الاحتفال بحفل زفاف على الطريق الوسطاني بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا (بجوار كوبري الكشاكشي).

ووجه المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، بسرعة التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وقوات الحماية المدنية (الإنقاذ النهري)، مشددًا على تكثيف الجهود واستمرار عمليات البحث والمسح في المجرى المائي لانتشال أي مفقودين أو جثامين للمتوفين جراء الحادث في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق، نجحت الأجهزة المعنية، بالتعاون مع الأهالي، في انتشال السيارة من المجرى المائي، فيما أظهرت المؤشرات الأولية للحصر والدعم الطارئ مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، حيث جرى التنسيق الفوري مع مديرية الصحة، ودفع مرفق الإسعاف بسياراته لنقل المصاب وجثامين الضحايا إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

فيما تابعت غرفة العمليات المركزية بمحافظة سوهاج الموقف التنفيذي للحادث فور تلقي البلاغ، إذ تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري مدعومة بمعدات الوحدة المحلية لرفع السيارة وتأمين الموقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى طهطا العام لاستقبال الحالات، مع تواجد القيادات الأمنية ومسئولي المحليات ميدانيًا لمتابعة أعمال البحث والتمشيط، وبقاء المصاب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتلقي العلاج.

وأكدت محافظة سوهاج، في بيان اليوم الاثنين، أن الأجهزة التنفيذية تعاملت فورًا مع الحادث، مشددة على استمرار جهود تمشيط المجرى المائي للتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصاب وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له ولأسر الضحايا.