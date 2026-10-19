قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ الهوية المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاطلاع على ما تحقق من إنجازات ومشروعات بمختلف قطاعات الدولة، من خلال عرض البيانات الدقيقة والحقائق بشفافية ووضوح.

وجاء ذلك خلال مشاركة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في افتتاح أعمال منتدى مصر 2026، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز المؤتمرات بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا الهوية الوطنية والوعي المجتمعي ومخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، ودور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية الرسائل التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المنتدى، بشأن ضرورة رفع الوعي المجتمعي، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الاستخدام الواعي والمسئول لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية المجتمع من محاولات نشر الأفكار المغلوطة والتأثير السلبي على وعي المواطنين، خاصة النشء والشباب.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على الدولة ومقدراتها الوطنية مسئولية مشتركة، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ الوعي بحجم التحديات التي واجهتها مصر، وما تحقق من جهود وتضحيات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن عرض الحقائق والبيانات بشفافية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.