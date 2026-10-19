حنان مجدي محافظ الوادي الجديد: فخورة بكوني من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

قالت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إنها تعتز بوجودها في منتدى مصر 2026 بصفتها محافظًا للوادي الجديد وأحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبصفة خاصة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي يمثل محطة مهمة في مسيرتها وتأهيلها للعمل العام.

وأضافت أن انتماءها إلى خريجي البرنامج الرئاسي يمنح مشاركتها بُعدًا شخصيًا، إلى جانب مسئوليتها التنفيذية، معربة عن اعتزازها بزملائها من خريجي الأكاديمية والكوادر التي تتولى مواقع مختلفة في الدولة بعد المرور بمسارات التدريب والتأهيل.

وأكدت أن مشروع إعداد الشباب للقيادة يرتبط برؤية تؤمن بإمكانيات الدولة المصرية ومواردها وتاريخها، وتحمل طموحًا كبيرًا لوصول مصر إلى مستوى متقدم من التنافسية العالمية اعتمادًا على كوادر وطنية مؤهلة.

وأوضحت أن هذا الطموح يقوم على الاستثمار في الشباب المصري وتدريبه وتأهيله، مع الحفاظ على هويته الوطنية، بحيث يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لتحمل المسئولية والمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة المستقبل.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل داعمًا رئيسيًا لهذه الرؤية منذ توليه المسئولية، مع إيمان مستمر بقدرات الدولة وبإمكانية تحويل حلم التنافسية العالمية إلى واقع من خلال كوادر مصرية خالصة.

ونوهت إلى أن التأهيل المستهدف للشباب يجمع بين التدريب والقدرة على القيادة والوعي بالهوية المصرية، بما يسمح ببناء أجيال قادرة على تحمل المسئولية والعمل داخل مؤسسات الدولة بكفاءة.

ووجهت محافظ الوادي الجديد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المسار وإتاحة الفرص أمام الشباب المصري للتدريب والتأهيل والوصول إلى مواقع المسئولية، معربة عن فخرها بكون تجربتها الشخصية واحدة من التجارب التي مرت عبر الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.