محادثات بين قيادات جيشي بلجيكا والكونغو الديمقراطية لاستعادة التعاون العسكري

رحب جوان انديكو سفير بلجيكا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعودة العلاقات بين البلدين عقب توقيع خطابات النوايا بين السلطات في بلجيكا والكونغو، مؤكدا أن المحادثات بين قيادات جيشي البلدين تتواصل بهدف استعادة التعاون فيما بينهما في المجال العسكري.

وأشار سفير بلجيكا لدى الكونغو- في تصريحات نقلتها الصحف المحلية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن المحادثات جارية بين قيادات الجيشين بهدف إطلاق التعاون العسكري بين البلدين كما كانت عليه في السابق، مؤكدا أن على بلاده أن تبحث احتياجات الجانب الكونغولي؛ لتتمكن في نهاية المطاف من تقديم الدعم اللازم له.

وكان وفد بلجيكي، برئاسة الجنرال فيليب بوشيه مساعد رئيس هيئة أركان الدفاع البلجيكي، قد التقى الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي في مايو الماضي لبحث سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

كما دعت منظمة (أفريكا ريكونسلد)، غير الحكومية والمعنية بالمصالحة وإنهاء النزاعات ووحدة إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال زيارة فليكس تشيسكيدي إلى بروكسل منتصف العام الجاري، إلى ضرورة تطبيق الإصلاحات اللازمة؛ لخلق جيش جديد تلبية لاحتياجات الأمن على نحو أفضل.

يذكر أن العلاقات بين بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد شهدت تدهورا ملموسا في عام 2018، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بيت شنجن، ومن ثم خفض عدد رحلات الخطوط الجوية البلجيكية المتوجهة إلى كينشاسا.