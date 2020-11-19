وزير الصحة الجزائري: سنقتني لقاح كورونا الذي تتوفر فيه كل الشروط

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن بلاده ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة من دون مراعاة سعره.

وقال بن بوزيد، في تصريحات للصحفيين، إن "الجزائر لن تستورد أي لقاح لا يكون مضمونا وآمنا في الدولة التي تنتجه، وفقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون"، مضيفا أنه استقبل سفراء ومسؤولي معامل الدول المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا لدراسة كيفية استيراد هذا اللقاح الذي سيخضع لتوصيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دون مراعاة سعره، باعتبار أن حماية صحة المواطن لا تقدر بثمن".

وبخصوص الأرقام المتعلقة بمعدل الإصابات المعلن عنها يوميا، أرجع وزير الصحة ارتفاع حالات الإصابة إلى بدء الدراسة وعدم احترام بعض الفئات الاجتماعية للتدابير الوقائية المنصوص عليها، معتبرا أنه وضع سائد في كل دول العالم وليست مقتصرة على الجزائر.

وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات التي تبقى الوسيلة الوحيدة لكبح انتشار الفيروس، خاصة ارتداء الكمامة.