مسئول: العالم العربي يستورد مواد غذائية بـ110 مليارات درلار سنويا

ألقى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي - الروسي الذي عقد عبر "الفيديو كونفرنس"، أمس الأربعاء، بعنوان "التعاون الروسي العربي في مجال الأمن الغذائي وفرص التجارة والاستثمار"، وذلك بتنظيم مشترك من مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية.

وأكد حنفي أن العالم العربي يستورد مواد استهلاكية وغذائية بقيمة 110 مليارات درلار سنويا، موضحا أن نصيب روسيا منها محدود، ومن هذا المنطلق لابد من العمل على رفع حجم حصة روسيا في هذا المجال، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح أن العالم العربي مهتم بتعزيز التعاون مع الجانب الروسي في موضوع الأمن الغذائي، ولهذه الغاية كانت هناك لقاءات بارزة مطلع الشهر الحالي بين اتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال العربي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، تم بموجبها توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة الى رفع مستوى التعاون العربي الروسي في مجال الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المنتدى يعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهو يأتي في إطار استمرار الجهود الدؤوبة التي ساهمت بشكل كبير في خلق فرص إضافية لصالح تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والعالم العربي، حيث يحرص مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية من خلال هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار حول آليات التعامل مع تداعيات وباء كورونا على الأمن الغذائي، إلى جانب تحديد فرص التعاون المستقبلية الجديدة بين الشركات العربية والشركات الروسية للمضي قدمًا في خدمة أهداف التنمية المشتركة.

وشدد على أن العام الماضي شهد تنظيم المعرض العربي الروسي في موسكو وحظي بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من العالم العربي وجمهورية روسيا الاتحادية، ومن المرتقب أن تستضيف إحدى الدول العربية المعرض العام المقبل، الذي يصب في مصلحة تعزيز التعاون العربي الروسي في شتى المجالات.