الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع قادة أرمينيا وأذربيجان على إنشاء خط اتصال مباشر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتفاق مع قادة أرمينيا وأذربيجان على إنشاء خط اتصال مباشر بين وزيري دفاع البلدين لتجنب وقوع أية حوادث تصعيد بين جيشيهما.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن رئيس المجلس، شارل ميشيل، أجرى محادثتين هاتفيتين، اليوم، مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وذلك لمتابعة النقاشات التي أُجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الوضع في المنطقة، وفي سياق التحضيرات لقمة الشراكة الشرقية التي تنعقد في بروكسل، 15 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أن علييف وباشينيان وافقا على عقد لقاء في بروكسل مع ميشيل، باقتراح من الأخير، على هامش القمة، لمناقشة الوضع الإقليمي وسُبُل إنهاء التوترات من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في جنوب القوقاز.

فيما أشار بيان المجلس الأوروبي إلى موافقة القائدين على "إنشاء خط اتصال مباشر، على مستوى وزيري دفاع" البلدين؛ ليعمل كـ"آلية لمنع الحوادث".