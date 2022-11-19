اليمن يطلب دعما أمريكيا لقرار تصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا

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طالبت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، الولايات المتحدة بدعم قرارها تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية".

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بابرا آي ليف، على هامش الدورة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) في العاصمة البحرينية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض بن مبارك، بحسب الوكالة، "الطبيعة العدوانية لمليشيا الحوثي في تعاملها مع أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي ورفضها لمبادرات السلام".

وأكد "أهمية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية (من جانب الحكومة اليمنية) ودعم الإجراءات التي ستتخذها تنفيذا لذلك القرار".

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن، تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة".

والمجلس هو أعلى سلطة دفاعية وأمنية في اليمن، ويرأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.