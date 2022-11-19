موسكو تطلب إدانة أممية لإعدام جنود أوكرانيين لأسرى روس

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف، الجمعة، إن بعثة بلاده في جنيف ستطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإدانة إعدام أسرى حرب روس على أيدي جنود أوكرانيين.

وصرح جاتيلوف في تغريدة عبر موقع "تويتر": "جريمة الحرب التي ارتكبها أتباع نظام كييف ستعرض على المجتمع الدولي".

وأضاف: "ستطالب البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة علنية لهذه الجريمة المروعة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية بشأن التصريحات الروسية.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت متحدثة المكتب الأممي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن "زملاءها على علم بمقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار الجماعي على سجناء روس من قبل جنود أوكرانيين".

وشددت، لوكالة "تاس" الروسية، على أنه "يجب التحقيق في الحادثة بشكل كامل وفعال ومحاسبة الجناة".

وأوضحت الوكالة أن لجنة تحقيق روسية فتحت قضية جنائية بشأن الحادثة، بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنودا أوكرانيين يطلقون النار "بشكل جماعي" على ما لا يقل عن 11 جنديا روسيا تم أسرهم في منطقة لوجانسك.