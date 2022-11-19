ابنة رئيس كوريا الشمالية وزوجته تظهران في موقع إطلاق صاروخ الوحش

كشفت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية عن صور لابنة الحاكم، كيم جونج أون وزوجته، ري سول جو، للمرة الأولى.



وأعلنت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم السبت أن كيم، كان حاضرا مع "ابنته وزوجته" في موقع إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس الجمعة.



وظهرت الابنة الصغيرة، التي تشبه والدها، وهى ترتدي سترة شتوية بيضاء وحذاء أحمر في الصور، ولم يتضح بعد اسمها وعمرها.



وفي واحدة من الصور، ظهرت هي ووالدها يدا بيد، أمام المركبة، التي تم إطلاق الصاروخ منها، الذي وصفته وسائل إعلام كورية جنوبية بأنه "صاروخ الوحش".



وذكر مراقبون أن تلك الصور تهدف إلى إظهار ثقة كيم بنفسه بالإضافة إلى روابطه الأسرية، ولم ترد معلومات بشأن المناقشات الداخلية في الدولة المعزولة، بشأن خليفة محتمل لكيم.



وكان جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أعلن العام الماضي، أن شقيقة كيم الصغرى والمؤثرة، كيم يو جونج، هي "الزعيم الفعلي الثاني" الآن على ما يبدو.



ولم تكشف كوريا الشمالية على الإطلاق عن وجود أبناء لكيم حتى الآن، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.