أول تعليق من نتنياهو على اختطاف الحوثيين سفينة قبالة سواحل اليمن

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أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني" على سفينة دولية في البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلام عربية وعبرية نقلت تقارير حول اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان " السفينة المختطفة مملوكة لشركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية".

وأضاف البيان " السفينة تم اختطافها بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في ​​اليمن".

وتابع " يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون. لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة".

وأكد البيان أن ما اعتبره "عدوانا إيرانيا" يخلق تداعيات دولية على أمن خطوط الملاحة الدولية.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن تكون السفينة التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية أو على متنها أي إسرائيليين.

وصباح اليوم، قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على "تيليجرام"، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.