تحرير 23 محضرًا لمخابز مخالفة في أبو حمص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالي، ضبط 7 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و4 مخابز قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافه أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصى وبرفقة حسن طاحونيه مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.