عمرو أديب: قناعتي أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حماس

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حركة حماس، وفقا لقناعته الشخصية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن ما يتم هو تطهير عرقي وإبادة كاملة من قِبل جيش الاحتلال.

وأوضح أنّ هذه القناعة تشكلت لديه بالنظر إلى مُجريات الحرب على غزة، بغض النظر عن الآراء التي تتحدث عن إسرائيل عازمة على الضغط على المقاومة حتى القضاء عليهم وإنهاء وجودها في غزة.

وأشار إلى أن احتجاز السفينة من قبل جماعة الحوثي في اليمن والتي قالت إنها سفينة إسرائيلية يمثل ملمحا مهما ومختلفا في مُجريات الحرب.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية، في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال المتحدث لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (يقصد مسلحي الجماعة) عملية عسكرية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه «كان من نتائج هذه العملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني»، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة السفينة أو هوية من كانوا على متنها أو وجهتها.