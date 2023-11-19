مصدر إسرائيلي: الحوثيون سيطروا على سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية

نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

ونقل موقع والا عن مسئول إسرائيلي أن الحوثيين هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي، وفقاً لموقع قناة "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها ستبث خلال الساعات القادمة بيان مهم، وفق ما نشر العميد يحي سريع على حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً).

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على منصة التراسل الفوري "تيليجرام"، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وسبق أعلن الحوثيون تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، في أول انخراط لهم في حرب إقليمية. لكنّ تل أبيب أكدت غالبا أنها اعترضت هذه المقذوفات.