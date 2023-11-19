الأمم المتحدة: أخبار قتل الأطفال والنساء بمدرسة في غزة مأساوية

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، السبت، إن أخبار قتل أطفال ونساء ورجال أثناء احتمائهم بمدرسة الفاخورة شمالي غزة "مأساوية".

وأضاف غريفيث في بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن "الملاجئ أماكن للأمان والمدارس أماكن للتعلم".

وأكد المسؤول الأممي أنه "لا يمكن للمدنيين ولا ينبغي لهم أن يتحملوا هذا الأمر أكثر من ذلك".

واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حديثه قائلا "يجب أن تسود الإنسانية".

وفي وقت سابق السبت، استشهاد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة "أونروا" في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية للأناضول.

​​​​​​​ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 12 ألفا و300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب 75 في المئة منهم أطفال ونساء وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 378 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.