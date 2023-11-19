أفادت فضائية "العربية" في نبأ لها، اليوم الأحد، بأن الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة نقل إسرائيلية "جلاكسي ليدر"، التي كانت تبحر قرب سواحل الخليج، وعلى متنها 22 شخصًا.



لكن سرعان ما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، كون السفينة التي يقول الحوثيون إنهم يحتجزونها قرب سواحل اليمن تابعة للكيان، كما نفى وجود إسرائيليين على متنها، وفق ما نقلته "سكاي نيوز".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري، على حسابه في منصة "إكس": "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا".



وأضاف: "السفينة ليست إسرائيلية، فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند، وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي"، بحسب زعمه.



ومع ذلك، فقد ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن السفينة المحتجزة، والتي تدعى "جلاكسي ليدر"، وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر الباهاما، تابعة لشركة "راي شيبينج"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.



ونقلت عن موقع "مارين ترافيك"، أن السفينة كانت في البحر الأحمر يوم السبت، ويعتقد أنها ربما وصلت قبالة السواحل اليمنية.



ويعرف موقع "بالتي شيبنج" المتخصص بمتابعة حركة المرور البحرية، سفينة "جلاكسي ليدر" بأنها سفينة متخصصة في نقل السيارات، تم بناؤها عام 2002، قبل 21 عاما، في بولندا، والآن تبحر وهي حاملة علم جزر البهاما، وتصل حمولتها إلى 49 ألف طن.



تهديدات الحوثيين بسبب العدوان على غزة



ويبدو أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيين عائدة لتهديداتهم السابقة، حيث قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، اليوم: "إنه وانطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، تعلن الحوثي أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".



ودعا المتحدث باسم الحوثيين، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.



وسبق لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أن قال كذلك إن قواته ستواصل الهجوم على دولة الاحتلال وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.