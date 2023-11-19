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محافظ مطروح: تكليف نقيب زراعيين المحافظة قائما بأعمال السكرتير العام المساعد

حسين السنيني
حسين السنيني
أحمد سباق
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:01 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:01 م

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بتكليف المهندس حسين السنيني، نقيب الزراعيين بالمحافظة، قائما بأعمال السكرتير العام المساعد عقب وصول العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد السابق السن القانونية للمعاش.

وكان السنيني يشغل مديراً لإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة، ومنسقاً عاماً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطروح.

كما شغل مديراً عاماً لمديرية الزراعة من عام 2016 إلى عام 2019، ومنسق لمشروع إزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي من عام 2006 إلى عام 2016، كما يشغل حاليا نقيباً للزراعيين بمطروح.

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