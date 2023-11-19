ننشر مواعيد العيادات الخارجية المسائية بمستشفيي مرسى مطروح والنجيلة

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، جداول مواعيد تشغيل العيادات المسائية بكل من مستشفيي مرسى مطروح العام، والنجيلة المركزي، طوال أيام الأسبوع الجاري.

وأوضح وكيل الصحة بمطروح، أن العيادات الخارجية المسائية بمستشفى مرسى مطروح العام، تقدم خدمات في 10 تخصصات منها: الباطنة، الرمد، جراحة مخ وأعصاب، النفسية، الجلدية، الأوعية الدموية، المسالك البولية، العلاج الطبيعي، الأسنان الغيا، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ6 حتى الـ8مساءا يوميا من السبت حتى الخميس.

كذلك تقدم العيادات الخارجية المسائية بمستشفى النجيلة المركزي، الكشف في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان النسا، الغيار، وذلك من الساعة 5 إلى الساعة الـ8 مساء من السبت حتى يوم الخميس.