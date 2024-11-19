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وزير الرياضة ينعى لاعب نادي كفر الشيخ

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 9:48 ص

تقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة لحضور صلاة الجنازة، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كافة الإجراءات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وذلك تمهيدًا لاحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.


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