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البنتاجون: حاملة الطائرات لينكولن غادرت الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:11 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن غادرت منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من العام، أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط بعدما أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" و"إف/إيه-18 بلوك 3″، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 11 أغسطس الجاري أن أوستن أمر الحاملة لينكولن "بتسريع انتقالها" إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة مطلع الشهر.

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