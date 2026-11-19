خضعت فرس النهر الشهيرة "فيونا"، في حديقة حيوان سينسيناتي بالولايات المتحدة، لفحص بالمنظار للقولون هذا الأسبوع، فيما يحاول الأطباء البيطريون الآن استخدام طريقة جديدة لمساعدتها على إخراج قبعة من الصوف ابتلعتها بعدما سقطت داخل حظيرتها.

وقالت حديقة الحيوان، الأربعاء، إن فريق رعاية الحيوانات استعان بمنصة اهتزاز مستعارة من مزرعة خيول، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات الجهاز الهضمي لدى فيونا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوان، الأربعاء، فيونا وهي تشخر وتتحرك داخل حظيرتها المغلقة.

وقال مايك وينينجر، مدير صحة الحيوانات في حديقة الحيوان، إن الأطباء البيطريين أخضعوا فيونا للتخدير، الثلاثاء، للمرة الثانية لتقييم حالتها.

وأضاف أن فحصا بالموجات فوق الصوتية أظهر تكتل بعض أجزاء أمعائها، ما يشير إلى أنها لا تزال تحاول التخلص من الجسم الذي يسد جهازها الهضمي. كما أجرى الأطباء فحصا للقولون باستخدام منظار يبلغ طوله 9 أقدام.

وقال إن متخصصين أبلغوا حديقة الحيوان بأن التدخل الجراحي ليس خيارا متاحا لأفراس النهر البالغة.

وأصبحت فيونا محط اهتمام عالمي منذ ولادتها المبكرة عام 2017، حين كانت صغيرة الحجم للغاية، وألهمت قصتها تأليف كتب وإطلاق علامة تجارية للبيرة وتصميم دمية برأس متحرك تحمل صورتها. وخلال عامها الأول، وثقت حديقة الحيوان مراحل نموها، فيما تابع معجبون من مختلف أنحاء العالم تطورها عبر الإنترنت.