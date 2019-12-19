الإمارات تؤكد أن افتتاح أية مكاتب أو بعثات رسمية في القدس يضر بعملية السلام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضها فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار أن ذلك يعد انتهاكًا للوضع القانوني للمدينة وانحيازًا للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنها خطوة ضارة بعملية السلام.

جاء ذلك في كلمة سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية المهندس جمعة مبارك الجنيبي في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، بناءً على طلب فلسطين والذي ايدته الدول العربية، وذلك لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها جمهورية البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.

وقال إن دولة الإمارات أرسلت عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه، مضيفا اننا مع الإجماع العربي في اتخاذ اي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن أجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية بما يساهم في التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد رفض الإمارات لأية محاولات لانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس، مشيرًا إلى إدانة بلاده للسياسات والخطط الاسرائيلية غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.