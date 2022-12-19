شهدت قرية بنى شبل، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشادة كلامية بين زوجين بسبب خلافات بينهما، انتهت بإصابة الزوجة بجرح طعني في البطن من قبل زوجها، الذى انتحر بطعنة نافذة في البطن عند محاولة الأهالي الإمساك به.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "محمد ف." 33 عامًا، مقيم قرية بنى شبل مركز الزقازيق، جثة هامدة إثر جرح نافذ بالبطن، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة زوجته "شيماء ال." 30 عامًا، بجرح طعني في البطن، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، حدوث مشادة كلامية بين الزوج المتوفي وزوجته أمام منزل أسرتها بقرية بنى شبل بسبب خلافات زوجية، فقام بإصابتها بجرح طعنى في البطن وحاول الفرار، وعند محاولة بعض الأهالي الإمساك به قام بطعن نفسه طعنة نافذة بالبطن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والأداة المستخدمة فى الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابة المتحفظ عليها من قبل الشرطة لسماع أقوالها.