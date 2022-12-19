مناشدة يمنية لإنقاذ آلاف الأسر النازحة من البرد

ناشدت وحدة حكومية في اليمن، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، إنقاذ آلاف الأسر النازحة في محافظة مأرب شرقي البلاد، من موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في بيان صحفي، إنه "خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع الحالي تلقت الوحدة نداءات استغاثة من 67 مخيما عبر إدارة الطوارئ والإنذار المبكر من خلال فريقها الميداني في إدارة المواقع، من تأثيرات البرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأسر النازحة في المخيمات".

وأضافت أن" نداءات الاستغاثة توزعت ما بين مناشدات بالتدخل وتغطية الاحتياجات، وسط إنعدام شبه تام للمواد والمستلزمات الأساسية للتدفئة".

ولفتت إلى أن "الأسر النازحة تواجه شتاءً قاسياً بإمكانيات ومأوى مدمر ومتضرر"، مشيرة إلى أن "98% من المخيمات والمواقع والتجمعات في مأرب تعاني من تأثيرات البرد، حيث يسكن فيها قرابة 55 ألفا و991 أسرة نازحة ومشردة".

وشددت على أن "موجات البرد و الصقيع التي اكتسحت المخيمات مؤخرا فاقمت من معاناة هذه الأسر، بعد نكبات طويلة مع النزوح وافتقار المخيمات إلى أدنى أساسيات الخدمات والمعيشة من طعام وماء وتدفئة ومأوى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم".

يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو ثماني سنوات أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص، وفق تقارير أممية.