أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة الحوثي اليمنية.



ونقلت نقاة الجزيرة عن أستون قوله، إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.



وأشار إلى أن الدول المشاركة في القوة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.



ولفت أوستن إلى أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، مشددا على أن تصعيد الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.



وتسود توترات في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التي تعبر مضيق باب المندب، والتي تبررها بأنها تأتي للتضامن مع قطاع غزة ولوقف العدوان الإسرائيلي.



ويوم الأحد، أكّد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاءالصالح.



وأفاد ربيع، بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى (أمس)، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.