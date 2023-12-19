بركان آيسلندا يواصل ثورانه ويسبب صدعا بطول 4 كيلومترات

قالت هيئة الأرصاد الجوية في آيسلندا، إن البركان الذي ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا في وقت متأخر أمس الاثنين، واصل ثورانه وانتشاره صباح اليوم الثلاثاء،

وكان ثوران البركان الذي كان متوقعا منذ فترة، بدأ مساء أمس الاثنين، شمال بلدة جريندافيك المشهورة بصيد الأسماك، حيث تم إجلاء السكان البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، والذين تعرضوا لعشرات الزلازل خلال الأسابيع الأخيرة، في نوفمبر الماضي.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جريندافيك، ودعت الناس إلى الابتعاد عن المنطقة، كما حذرت من الغازات المنبعثة هناك التي قد تكون سامة، فيما لم تتأثر حركة الطيران من وإلى آيسلندا.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق حمم بركانية برتقالية-حمراء متوهجة أضاءت سماء الليل المظلمة.

وقال عالم البراكين آرمان هوسكولدسون إن الصدع الذي كونه البركان على مدار الليل اتسع، وبلغ طوله نحو 4 كيلومترات بحلول الصباح الباكر. وبلغ الصدع أضعاف الطول الذي كان عليه خلال الثورانات التي وقعت في شبه جزيرة ريكيانيس خلال السنوات الأخيرة.

كما تدفقت الحمم البركانية بكميات أكبر بكثير، حيث بلغت نحو 100 إلى 200 متر مكعب من الحمم البركانية من الصدع كل ثانية.

وقال هوسكولدسون لمحطة الإذاعة الآيسلندية "آر يو في" إن من المتوقع أن يستمر الثوران ما بين أسبوع و10 أيام.