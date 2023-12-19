مندوب روسيا الأممي: الوضع في غزة مزر وأفعال إسرائيل الطائشة قتلت المحتجزين

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نساء وأطفال، منوهًا أن 90% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا.

وأضاف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الوضع في غزة مزرٍ، لافتًا إلى أن «أفعال إسرائيل الطائشة قتلت المحتجزين».

ونوه أن النظام العام في غزة اقترب من حافة الانهيار، في ظل فرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية، والنقص الهائل في الوقود والأدوية والمياه.

وذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد عدم وجود ملاذ آمن في قطاع غزة، قائلًا إن «8 من أصل 36 مؤسسة طبية تعمل بشكل جزئي وتفتقر إلى المياه والكهرباء».

وأشار إلى «زيادة في عدد الموظفين الإنسانيين الذين فقدوا حياتهم»، معقبًا: «90 من مرافق الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، وهذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس الأمم المتحدة».