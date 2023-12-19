تلجراف: بريطانيا ستنضم إلى تحالف دولي ضد هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

ذكرت صحيفة (التلجراف) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستنضم إلى تحالف دولي شكلته الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ من اليمن.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أعلنت أن عدة دول وافقت على القيام بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لمحاولة حماية الشحن التجاري من هجمات حركة الحوثي، في إطار "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".

وأضافت أن السفن الحربية الأمريكية أسقطت خلال الأيام الأخيرة صواريخ وطائرات مسيرة للحوثيين وهرعت لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض للهجوم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ستشارك البحرين وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بقيادة الولايات المتحدة.

وأشارت "التلجراف" إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كثف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحماس، لافتة إلى أن الهجمات، التي استهدفت طريقا يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، وخاصة تجارة النفط، قد دفعت بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه مسار السفن.