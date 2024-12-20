رئيس وزراء العراق: قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الخميس، حرص العراق على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلّحة وعناصر داعش الإرهابي وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي" .

ودعا "الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكوّنات وعدم إقصاء أحد" .

وأكد أن "العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهديد إرهابي للمساس بحدوده".

وقال رئيس الحكومة العراقية " لا يوجد أي تهديد للعراق أو إملاءات تجاه أي قضية، وهناك حوار مسؤول مبني على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتأمين حدودنا في أحسن حالاته ولأوّل مرّة يكون هناك تحصينات ومسك لكل النقاط الحدودية".

وشدد على أن" الدولة هي من تملك القرار في السلم والحرب، ولن نسمح لأي طرف بأن يزج العراق بحروب أو صراعات والعراق على المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية عام 2003".