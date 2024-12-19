شولتس يجدد دعوته للحلفاء لمواصلة دعمهم لأوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجددًا الحلفاء إلى مواصلة دعمهم للجمهورية السوفيتية السابقة، جاء ذلك بعد قمة أوكرانيا مع عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال شولتس، في بروكسل اليوم الخميس: "علينا ضمان الدعم لأوكرانيا بشكل دائم. يجب أن يكون واضحًا أننا مستعدون لتقديم الدعم طالما كانت هناك حاجة إليه".

وكان رؤساء الدول والحكومات أو وزراء الخارجية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا والدنمارك وهولندا اجتمعوا مساء أمس الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعوة من الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته؛ لبحث مزيد من سبل الدعم.

وجاء هذا الاجتماع قبل نحو شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وأوضح شولتس، أنه حث الشركاء في الحلف الأطلسي على النظر في تقديم مزيد من المساعدة في مجالات مثل الدفاع الجوي أو المدفعية أو الذخيرة.

وبالنسبة لألمانيا، وعد قائلًا: "سنظل أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا"، مشيرًا إلى أن قيمة الأسلحة التي تعهدت ألمانيا بتسليمها أو سلمتها بالفعل لأوكرانيا بلغت 28 مليار يورو.

وأعرب شولتس، عن ثقته في إمكانية تحقيق تعاون جيد بين الولايات المتحدة وأوروبا حتى في عهد ترامب.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب، شدد على أنه لا يجوز اتخاذ قرارات تتجاوز إرادة الشعب الأوكراني.

وقال: "هذا ينطبق علينا كما ينطبق على الآخرين"، مؤكدا أنه لا ينبغي للحرب أن تتحول إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو.