مسئول يمني: الغارات الإسرائيلية استهدفت محطات توزيع الكهرباء وخزانات الوقود في صنعاء

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أعلن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن مشعل الريفي، اليوم الخميس أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطات التوزيع الكهربائي وخزانات الوقود في العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم عن الريفي قوله إن العمل جارٍ على إعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة.

ووفق القناة:"تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق المندلعة في محطة توليد كهرباء حزيز بمحافظة صنعاء".

وقتل 9 أشخاص على الأقل في الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وكانت قوات الاحتلال، أعلنت مسئوليتها عن سلسلة الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن في وقت سابق صباح اليوم.

ونفذت الضربات بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وشنّت القوات الأمريكية، سلسلة من الضربات على الحوثيين على مدار عام تقريبا؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في ممر البحر الأحمر.