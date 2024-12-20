محافظ القليوبية يفتتح معرضين للكتاب والخزف ويشهد حفلا فنيا بقصر ثقافة القناطر الخيرية

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، احتفالاً ثقافياً كبيراً تضمن افتتاح معرض للكتاب ومعرض للخزف، بالإضافة إلى حفل فني وفقرات شعرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة للثقافة، وعادل عامر، ومجاهد نصار أعضاء مجلس النواب، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها والمشرف على مدينة القناطر الخيرية، وياسر محمد مدير عام الثقافة بالقليوبية، وسط حضور كبير من المثقفين والأدباء والفنانين وأهالي المدينة.

وبدأت مراسم الاحتفالية بتفقد المحافظ، ونائب رئيس الهيئة، معرضا للفنون التشكيلية والأركت التي يشارك به أكثر من 50 طفلًا يقومون بأعمال فنية والنحت على الخشب، حيث أثنى المحافظ على المعرض وما يقدمه الأطفال من تحف فنية.

كما افتتح المحافظ، معرضا للكتب الذي نظمته الهيئة، حيث تم عرض أكتر من ثلاثة آلاف كتاب في المجالات المختلفة، فضلًا عن أنه تفقد مع نائب رئيس الهيئة، معرض الفخار والذي يضم مئات القطع الفنية من الفخار حول الحضارة المصرية، والريف المصري على مدار العصور.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الحفل، الدور المحوري الذي يلعبه قصر الثقافة في التوعية، خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى أنه المكان الأمثل لتقديم المعلومات الصحيحة وبناء الوعي، وذلك بفضل ما يضمه من مكتبات ومعارض تضم تراثنا العريق، مضيفًا أن قصر الثقافة هو البذرة التي تنبت منها الوعي لدى أبناء الوطن.

من جانبه أشاد نائب رئيس الهيئة العامة للثقافة، بأهمية هذه الاحتفالية، مؤكدًا اهتمام الدولة بالثقافة والفنون، واستثمارها الكبير في إنشاء وتطوير القصور الثقافية في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن مدينة القناطر الخيرية، بصفتها مدينة تاريخية عريقة، تستحق هذا الاهتمام، وأن قصر ثقافتها يعد منارة للثقافة والفنون.

ولاقى المعرضان إقبالاً واسعاً من الحضور، حيث استمتع الزوار بتصفح الكتب المتنوعة في مختلف المجالات، وتأمل الأعمال الفنية الخزفية المعروضة، والتي عكست إبداع الفنانين المصريين.

كما قدم الحفل الفني فقرات متنوعة من الموسيقى والغناء والشعر، مما أضفى على الاحتفال جوًا من البهجة والفرح.