 وزير الصناعة والتجارة الأردني يعلن السماح للسوريين بالتصدير عبر المملكة لكل دول العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصناعة والتجارة الأردني يعلن السماح للسوريين بالتصدير عبر المملكة لكل دول العالم

وكالات
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:40 ص

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، الخميس، إنّه يمكن إدخال المنتجات الأردنية كافة إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الذي يقابل معبر نصيب من الجانب السوري.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، أضاف القضاة، خلال تصريحات صحفية من معبر جابر، أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام «الترانزيت».

وبين أن قرابة 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية سيرت الأسبوع الماضي 30 شاحنة مساعدات إلى سوريا.

وتفقد القضاة العمل في معبر جابر وعملية دخول الشاحنات باتجاه سوريا.

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