انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "فقرة الساحر" على منصة يانجو بلاي، وهو من بطولة أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، وتأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

وقد تصدّر المسلسل التريند بعد إتاحة أولى حلقاته، حيث من المقرر عرض حلقة أسبوعيًا على المنصة.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والكوميديا حول مجموعة من الأصدقاء الذين يحترفون النصب.

وفي الحلقة الأولى، ظهرت عملية نصب قام بها الثلاثة في مصر والمغرب، تضمنت افتعال سرقة لوحة عالمية شهيرة من متحف محمد محمود خليل وحرمه في مصر، ثم خداع إحدى سيدات الأعمال وبيع نسخة مزيفة منها في المغرب.

- ما هي قصة لوحة "ذات الرباط الأبيض"؟

تركزت الحلقة على الخدعة التي دبرها الأصدقاء الثلاثة لإيهام الناس بسرقة اللوحة الشهيرة ثم بيع نسخة مزيفة منها.

هذه اللوحة تحمل اسم "ذات رابطة العنق من التُل الأبيض"، وهي لوحة حقيقية للفنان الفرنسي بيير أوجست رينوار.

وتعد اللوحة من مقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه، الواقع في محافظة الجيزة.

افتُتح المتحف لأول مرة عام 1962، ثم نُقل إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971. وأعيد افتتاحه في الزمالك عام 1979.

ويُعد المتحف واحدًا من أهم متاحف الفنون التشكيلية في مصر، حيث بناه السياسي الراحل محمد محمود خليل عام 1920 على الطراز الفرنسي، وجمع فيه مقتنيات فنية عالية القيمة على مدى أربعين عامًا، وعندما توفي عام 1953، أوصى بهذه المقتنيات إلى زوجته، التي بدورها أوصت بتحويل القصر ومحتوياته إلى متحف تابع للحكومة المصرية بعد وفاتها.

تضم المجموعة الفرنسية داخل المتحف أعمالًا لأعظم فناني القرن التاسع عشر في أوروبا، من بينهم رينوار وفان جوخ.

ومن أبرز اللوحات الموجودة في المتحف لوحة "ذات الرباط الأبيض" لرينوار، التي رسمها لفتاة مجهولة لم يذكر اسمها، واشترى محمد محمود خليل هذه اللوحة لزوجته، وأصبحت جزءًا من مقتنيات القصر. وتُعد واحدة من خمس لوحات في "مجموعة خليل" تعود لنفس الفنان.

جدير بالذكر أن المتحف أعيد افتتاحه بعد الترميم في 4 أبريل 2021، حيث خضع القصر ومحتوياته القيمة لعملية ترميم وتجديد شاملة.

تضم مقتنيات المتحف عددًا كبيرًا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل، يصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 فنانًا.

كما يحتوي المتحف على 50 تمثالًا من البرونز والرخام والجِبس، أنجزها 14 مثالًا، وكان المتحف قد أُغلق في عام 2010، وبدأت أعمال التطوير فيه عام 2014.