الحصر العددي لدائرة الحسينية يظهر تفوق «رائف تمراز ومصطفى عمر» بمحافظة الشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز الحسينية في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 392 ألفا و264 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 114 ألفا و965 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 113 ألفا و273 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 1692 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح رائف تمراز، مستقل، حيث حصل على 62 ألفا و566 صوتا، والمرشح مصطفى عمر، مستقل، حصل على 57 ألفا و479 صوتا، مقابل حصول حسن محمد العقيلي، عن حزب حماة الوطن، حصل على 56 ألفا و144 صوتا، وعمرو عبده، مستقل، على 50 ألفا و397 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.