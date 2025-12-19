الحصر العددي لدائرة قليوب والقناطر يظهر تفوق «مرسي وعزت وبيومي» بالقليوبية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر في محافظة القليوبية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين 685,519 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمود مرسي، مرشح حزب حماة وطن، حيث حصل على 59,045 صوتًا، مقابل حصول كريم عزت (مستقل) على 58,861 صوتًا، وحصول سمير بيومي (مستقل) على 55,692 صوتًا.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا بينهم 84 مرشحًا حزبياً و118 مستقلاً، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.