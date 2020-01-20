تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر الماضي



كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، عن تراجع الانتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بصورة طفيفة، عما كان متوقعا فى البداية.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الانتاج الصناعي تراجع على أساس شهرى بنسبة 1% خلال نوفمبر، بينما تراجع الإنتاج بشكل عام بنسبة 0.9 %.

وانخفضت الشحنات على أساس شهرى، بنسبة 1.7 % في نوفمبر، وانخفض حجم المخزون بنسبة 0.9%.

وعلى أساس سنوي، تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 8.2 % في نوفمبر، مقابل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 8.1 %.

وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن معدل استغلال القدرة تراجع بنسبة 0.3 % في نوفمبر،ولكن بصورة أكثر بطئا عن تراجع بنسبة 4.5 % في أكتوبر.