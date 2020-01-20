 روسيا: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها إرهابيون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا - بوابة الشروق
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روسيا: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها إرهابيون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

<br/>قاعدة حميميم الجوية الروسية

قاعدة حميميم الجوية الروسية
موسكو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:34 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين حاولوا شن هجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا أمس الأحد، بطائرات مسيرة، مؤكدة إسقاط الطائرات دون وقوع أي خسائر في القاعدة.

وقالت الوزارة في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة".

وأوضحت الوزارة عبر البيان "لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية أو إصابات. تعمل قاعدة حميميم وفقا لبرنامجها".

يشار إلى أن روسيا تنشر قوة جوية في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية في شمال غرب سورية منذ 2015،وتعرضت لعدة هجمات بطائرات مسيرة .


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