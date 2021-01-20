يستعد العالم لمتابعة الحدث الأضخم، وهو تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الأربعاء.

لكن هذا التنصيب يختلف عما قبله؛ حيث يأتي في وقت تشهد فيه أمريكا تزايدا كبيرا في أعداد الإصابة بفيروس كرورونا المستجد، وتهديدات أمنية وسياسية غير مسبوقة.

طلب عمدة واشنطن، دي سي موريل، من المواطنين، البقاء في منازلهم، فيما ألغت شركة طيران حجوزاتها الجوية لمنع الأشخاص من القدوم إلى العاصمة لحضور الحدث اليوم (صباح الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى إغلاق طرق وسط المدينة ومحطات المترو.

يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في واشنطن، مع وجود حلقات أمنية حول مبنى الكابيتول والبيت الأبيض وناشيونال مول وآلاف المجندين؛ تحسبا لأي هجوم آخر من قبل أنصار ترامب الذين يرفضون قبول الهزيمة.

وتحدثت وكالتا "بلومبرج" و"الأسوشياتيد برس" الأمريكيتين، عن تفاصيل التنصيب والفعاليات التي ستجري، من بداية اليوم وحتى نهايته.

• ماذا يحدث في يوم التنصيب؟

حفل تنصيب الرئيس الأمريكي هو حدث يستمر طوال اليوم، فأولا عادة ما يكون هناك موكب ينقل الرئيس المنتخب ونائبه إلى مبنى الكابيتول، يليه مزيج من الصلوات والخطب والموسيقى والمباهج والشعر.

وبالنسبة لهذا التنصيب، على سبيل المثال، سيقود فعالية "قسم الولاء" بواسطة سيدة الإطفاء من جورجيا، أندريا هول، وستكون هناك قراءة شعرية للشاعرة الشبابية الأولى أماندا جورمان، وستسلم "البركة" من قبل صديق بلدة بايدن، القس سيلفستر بومان، من كنيسة بيثيل الإفريقية الميثودية الأسقفية في ويلمنجتون.

في الساعة 11:30 صباحًا، ستؤدي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، اليمين الدستورية، حيث تعتبر أول نائب رئيس سمراء من جنوب آسيا تشغل هذا المنصب.

بعد ذلك ستعزف فرقة المشاة البحرية الأمريكية موسيقى احتفالية تليها أغنية هيل، كولومبيا، التي تم تأليفها بمناسبة تنصيب جورج واشنطن عام 1789.

في الظهيرة، ستنتقل السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وسيؤدي بايدن القسم، الذي يديره رئيس قضاة الولايات المتحدة، جون روبرتس.

سيلقي بايدن بعد ذلك خطاب تنصيبه، الذي من المتوقع أن يكون رصينًا ولكنه متفائل.

بعد ذلك، يتفقد بايدن وهاريس القوات، وهو طقس يرمز إلى الانتقال السلمي للسلطة لقائد أعلى جديد، وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن وهاريس والرجل الثاني دوغلاس إمهوف، مقبرة أرلينجتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما سينضم إليهم الرؤساء السابقون والسيدات الأوائل باراك وميشيل أوباما، وجورج دبليو ولورا بوش، وبيل وهيلاري كلينتون.

• ماذا عن العروض الفنية؟

تعتبر الموسيقى جزءا من حفل التنصيب لأي رئيس أمريكي، على سبيل المثال، تضمن يوم أوباما الكبير في عام 2009، غناء المغنية العالمية المشهورة أريثا فرانكلين، لكن هذا العام، ستحيي المغنيتان الاستعراضيتان جينيفر لوبيز وليدي جاجا الحفل التنصيبي.

لكن الفقرات المعتادة وأحداث الاحتفال الأخرى التي تلي الافتتاح، سيتم استبدالها بأحداث افتراضية، بسبب ظروف فيروس كورونا.

في ليلة التنصيب، على سبيل المثال، سيستضيف الممثل العالمي توم هانكس عرضًا تلفزيونيًا باسم "الاحتفال بأمريكا"، مع ظهور بايدن وهاريس، بالإضافة إلى الموسيقيين جاستن تيمبرليك، وديمي لوفاتو، وفو فايترز، وجون بون جوفي، وبروس سبرينغستين.