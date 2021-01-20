ضبط مخزن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

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شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين وسط، اليوم الثلاثاء، حملات على المخازن والمحلات التجارية.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المنتهية الصلاحية والتدليس والغش التجارى.

وأسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية بمنطقة أبيس العاشرة بحيازته كمية 279 كجم أرز منتهى الصلاحية بغرض الاتجار، وتحرير عدد 3 محاضر لمحلات ملابس معلنة عن أوكازيونات وهمية بغرض التدليس وبدون تصاريح بمنطقة محرم بك.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.