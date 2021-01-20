وزيرة البيئة: لأول مرة إجراء تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر

«فؤاد»: الإعداد للمرحلة الثانية لحملة إيكو ايجيبت لدعم السياحة البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية بصدد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إيكو إيجيبت.

وأضافت أنه بجانب إجراء تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر مع العمل على تحديث نموذج تطوير شامل لمعايير الاستدامة في قطاع الفنادق السياحية ضمن الدراسة الفنية المتخصصة لقطاع الفنادق في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة البيئية، ودمج معايير السياحة المستدامة بها في مصر محليًا وعالميًا".

وتابعت فؤاد، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية قام خلال عام 2020 بإلاعداد للحملة الوطنية "إيكو إيجيبت"، والتي تهدف إلى الترويج إلى السياحة البيئية والمحميات الطبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ علي البيئة البحرية بالبحر الأحمر لدعم السياحة المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن العمل على دعم السياحة البيئية يتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، موضحة أن المشروع نظم من خلال حملة "إيكو آيجيبت" 2020، العديد من المحاضرات بمختلف الجامعات المصرية للعمل على رفع الوعي البيئي بالمحميات الطبيعية لدى شباب الجامعات.