فريق ألفا روميو لفورمولا وان يكشف عن سيارته الجديدة في 22 فبراير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فريق ألفا روميو المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأربعاء أنه سيكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2021، في 22 فبراير المقبل في العاصمة البولندية وارسو.

وبات ألفا روميو أول فريق لفورمولا-1 يعلن موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد، الذي تنطلق منافساته بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني في 28 مارس.

واختار ألفا روميو العاصمة البولندية وارسو موقعا لإزاحة الستار عن سيارته الجديدة "سي 41" نظرا لأن راعيه الرئيسي هو شركة "أورلن" البولندية للبترول.

وسيتنافس بسيارتي الفريق في الموسم الجديد، الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن والإيطالي أنطونيو جوفيناتزي.

وأنهى فريق ألفا روميو موسم 2020 في المركز الثامن بالترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم.