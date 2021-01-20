ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت في بعض الشركات على النحو التالي:

أسمنت النصر 753 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 740 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 750 جنيهًا.

أسمنت سيناء 740 جنيها.

أسمنت السويس 760 جنيهًا.

أسمنت حلوان 760 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 753 جنيهًا.