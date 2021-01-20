بايدن يصل الكابيتول تمهيدا لأداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبنى الكابيتول؛ تمهيدا لأداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة، إذ تجري في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وغادر الرئيس دونالد ترامب، البيت الأبيض، إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ثم إلى منزله في فلوريدا قبل بدء حفل تنصيب بايدن.

وتمنى ترامب للإدارة الجديدة النجاح ويتعهد بـ"العودة بطريقة أو بأخرى".

وحضر بايدن وزوجته قداسا في كاتدرائية سانت ماثيوز في واشنطن قبل حفل التنصيب.

قال بايدن عبر "تويتر": "إنه يوم جديد في أمريكا".

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادثة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بمشاركة ألف ضيف فقط، بينهم الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون، فيما سيصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته.

ومن المتوقع أن تؤدي المغنية ليدي جاجا النشيد الوطني الأمريكي خلال الحفل، كما سيشارك فيه فنانون أمريكيون آخرون منهم جينيفر لوبيز وجاستن تيمبرليك وفرقة "فو فايترز".