مدرب بولندا بعد الفوز على البرازيل: فخور بفريقي

أثنى باتريك رومبيل مدرب منتخب بولندا على أداء فريقه خلال المباراة التي انتهت بالفوز على البرازيل 33 / 23 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وقال رومبيل عقب الفوز :"في البداية، أهنئ منتخب البرازيل على الأداء في المباراة، فهو منتخب قوي ومتطور ولديه لاعبون رائعون، وبالطبع أنا سعيد بالفوز الكبير والتأهل للدور الرئيسي، فقد قدمنا مباراة رائعة دفاعا وهجوما".

وأضاف :"قمنا بالاستعداد جيدا للقاء البرازيل، فقد كان مصيريا بالنسبة لنا، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون، ولعبنا من بداية المباراة حتى نهايتها بنفس المستوى".

وتابع في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للبطولة اليوم الأربعاء :"أتمنى أن نواصل هذا الأداء في المباريات المقبلة في الدور الرئيسي، وسنستعد لأول مباراة أمام أوروجواي ثم سنواجه المجر وألمانيا، وهي مباريات قوية وصعبة في هذا الدور".

بينما قال ماسييج ماجدنسكي لاعب منتخب بولندا :"أريد أن أشكر اللاعبين والمدرب والجهاز على ما قدمناه في الدور الأول وخاصة في مباراة البرازيل".

وأضاف :"فخور بأداء فريقي، فقد قدمنا أداء قويا على الجانبين الدفاعي والهجومي وقدم حارس مرمانا أداء مميزا وكان من نجوم اللقاء".

وعلى الجانب الآخر، قال ليوناردو بورتوليني مدرب البرازيل :"كان كل شيء في المباراة صعبا علينا وواجهنا نتيجة مخيبة بعد أداء رائع ونتائج جيدة في المباريات السابقة، فقد كانت لدينا مشكلات في هذه المباراة في جوانب عديدة ولم يكن لدينا الروح المناسبة للانتصار".

وأضاف :"بدأنا اللقاء بشكل جيد لكن في الشوط الثاني أهدرنا فرص عديدة وكنا سيئين في الدفاع وارتكبنا أخطاء فنية كثيرة، ولقد طالبت اللاعبين بعد اللقاء بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وقال تياجو بونسيانو لاعب البرازيل :"لقد كان يوما صعبا علينا، ومن حيث المستوى، لم نكن بمستو المباريات السابقة وكانت نتيجة مخيبة للأمال."

وأضاف :"كان يمكننا أن نقدم أداء أفضل، وهو درس نتعلم منه وسنعسى لإصلاح الأخطاء وتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة ونعود إلى المسار الصحيح".