إصابة كهربائي سقط من أعلى عمود إنارة بالدقهلية

أصيب فنى كهرباء بأصابات خطيرة عقب سقوطة من أحد أعمدة الأنارة أثناء أصلاح شدة كهربائية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة تمي الامديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول أبو غثيم متولى شحاتة عوض فنى كهرباء بهندسة كهرباء تمي الأمديد، ومقيم بندر تمى الأمديد، مصابا بإشتباه كسر بالحوض والفقرات (إدعاء سقوط من علو) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده متولى شحاتة عوض أبو المعاطى سائق بهندسة كهرباء تمى الأمديد، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء فيام نجله بإصلاح شدة كهربائية على أحد أعمدة الإنارة ببندر تمي الامديد (بصفة ودية - عقب انتهاء عمله) مستخدما سلم إختل توازنه وسقط من أعلى السلم أرضأ، مما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٠٦ ٢٠٢١١/٢ إداري مركز تمي الأمديد، وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.